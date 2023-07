Carl Hoefkens reageert op de 1e speelminuten van de teruggekeerde Zinho Vanheusden

Zinho Vanheusden is terug! En deze keer is het officieel: de centrale verdediger is officieel door de Rouches gecontracteerd en speelde zaterdag de 1e helft van de vriendschappelijke wedstrijd tegen RWDM.

De officiële aankondiging van zijn komst liet nog lang op zich wachten, maar was Zinho Vanheusden opnieuw Standard-speler. En hij kwam tegen RWDM meteen in actie, waar hij de 1e helft meespeelde.

De voormalige kapitein toonde zich meteen op zijn gemak, zowel in luchtduels als in de herstart. De 23-jarige verdediger, die nu al de baas in de verdediging is, kreeg na de wedstrijd lof toegezwaaid van zijn coach Carl Hoefkens.

"Ik ben erg blij met zijn prestatie, ook al heeft Vanheusden maar 2 of 3 trainingen gehad. Fysiek ben ik tevreden en dat was het belangrijkste voor deze wedstrijd. Zijn inzet was erg goed en hij is gedreven om zijn best te doen, ongeacht de omstandigheden. We gaan ook tactisch met hem aan het werk om er klaar voor te zijn. Hij is een belangrijke versterking voor ons."