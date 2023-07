OFFICIEEL: clublegende verlaat Manchester United, en dat heeft mogelijk gevolgen voor Romelu Lukaku

Want de Engelse topclub nam zopas afscheid van clublegende David De Gea. De Spaanse doelman stond maar liefst 12 seizoenen onder de lat bij The Mancunians, waar hij onder meer de Premier League, FA Cup, League Cup (2x) en Europa League wist te winnen. Hij is tevens de keeper met de meeste clean sheets (190) in de clubgeschiedenis.

De Gea was na dit seizoen einde contract bij de nummer drie in de Premier League. Aanvankelijk ging hij akkoord met een verminderd salaris, maar Manchester United verscheurde dat contract en kwam op de proppen met een nog lager salaris. Uiteindelijk konden de twee partijen elkaar niet vinden.

Als vervanger haalt United naar alle waarschijnlijkheid André Onana van Inter binnen. The Red Devils naderen een deal van om en bij de 55 miljoen euro. Met dat geld zou Inter Romelu Lukaku definitief willen inlijven.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E