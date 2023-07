Zotte Orban en debuut Gerkens in oefenpot Gent: "Met hem kan alles"

Gent won vandaag gemakkelijk met 1-6 van een verzameling Zeeuwse vierde en vijfdeklassers. Maar dat is niet wat Hein Vanhaezebrouck het meest zal onthouden.

Wel dat Pieter Gerkens zijn debuut maakte, na drie maanden blessureleed. “Hij heeft totaal geen ritme. De scherpte ontbrak nog, maar toch zie je dat hij met zijn intelligentie al belangrijk is op dit niveau”, aldus de hoofdcoach.

Gerkens zelf was uiteraard blij om nog eens op een veld te kunnen staan. “Terug op dat veld staan, doet deugd, hier heb ik lang naar uitgekeken."

Gift Orban scoorde enkele pareltjes -een heerlijke vrije trap en een knappe lob- en speelde achteraf brancard: een Zeeuw die naar zijn zin te lang bleef liggen, droeg hij in zijn rug van het veld. “Met Gift kan alles. Als de chef van Horseele ziek is, denk ik dat hij kan koken ook”, lachte Vanhaezebrouck.

Over de overname tot slot wou de coach niets kwijt. “Ik denk dat jullie meer weten dan ik. Ik lees veel in de media en af en toe hoor ik iets van binnen de club. Blijkbaar zitten we in een periode dat een aantal zaken vastliggen. Alles ligt een beetje stil. Wij wachten tot alles weer in beweging komt."