'Antwerp, Gent en Ajax in de clinch voor erg gewilde middenvelder'

Het wordt een hete transferzomer, zoveel is nu al duidelijk. En de clubs komen daarbij dan ook meermaals in elkaars vaarwater terecht.

Het is niet anders voor Amane Romeo, een 20-jarige centrale middenvelder uit Ivoorkust. Hij speelt momenteel in Zweden.

Bij Häcken kwam hij in januari 2022 terecht, na eerder een periode in eigen land bij Mimosas. En de 20-jarige Ivoriaan maakt indruk.

© photonews

Volgens Aftonbladet heeft hij daarmee heel wat Europese topclubs weten te charmeren. Ajax Amsterdam werd daarbij al het snelst genoemd.

Antwerp zou hem echter willen wegkapen, wat in de Nederlandse pers dan weer meteen werd opgepikt vanwege de factor Overmars.

Of Gent?

Toch is Antwerp niet de enige Belgische club die wel wat ziet in Amane Romeo. Ook KAA Gent heeft zijn zinnen gezet op de speler.

Bij Antwerp zou hij de opvolger kunnen worden van Mandela Keita - er is nog geen overeenkomst met OH leuven over hem. En ook de Buffalo's kunnen er wel een centrale middenvelder bij hebben na het vertrek van Vadis Odjidja.