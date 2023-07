Standard verliest oefenwedstrijd met 4-0, Carl Hoefkens heeft duidelijke reactie in huis

Standard ging zwaar onderuit in een voorbereidingswedstrijd tegen RWDM. Ondanks de 4-0 nederlaag is er echter geen paniek bij Carl Hoefkens.

Tegen Olympic Charleroi werd nog nipt gewonnen, maar tegen RWDM ging het goed mis voor Standard. De 4-0 kwam echter niet echt hard aan.

"Ik ben blij met de eerste week van de voorbereiding", aldus Carl Hoefkens na de wedstrijd in een reactie aan onze redactie. "Ik zei het vooraf en ik blijf dat ook herhalen."

Zinho Vanheusden

"We hebben goed gewerkt en we hebben dingen in gang gezet. We hebben de match gespeeld met twee compleet andere ploegen, ik wist dat het moeilijk zou worden voor de jeugd - zeker op fysiek vlak."

Vijf versterkingen

"Het is de eerste keer dat we hen op zo'n niveau hebben gebruikt. Daar heb ik dus ook geen problemen mee."

"We hebben al vijf versterkingen, dat is een goede zaak. De internationals zijn terug en hebben al getraind, zij kunnen nu ook aansluiten in de wedstrijden."