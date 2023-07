Gent heeft oplossing gevonden voor overbodige speler die hoge verwachtingen nooit kon waarmaken

KAA Gent heeft zich al geroerd op de transfermarkt, maar Hein Vanhaezebrouck is nog niet tevreden. Intussen lijkt hij zijn kern ook te willen ontdoen van alle ballast en voor Giorgi Chakvetadze is er een oplossing in de maak.

L'Equipe meldt dat FC Metz de 23-jarige Georgiër wil overnemen van Gent. De aanvallende middenvelder heeft nog een jaar contract in de Ghelamco Arena, maar komt er niet meer in de plannen voor. Gent leende hem ook al twee keer uit aan Hamburg en Slovan Bratislava, maar aangezien hij in zijn laatste contractjaar zit, willen ze nu boter bij de vis. Chakvetadze kwam op zijn 18de met hoge verwachtingen aan bij Gent, maar kon die nooit inlossen. De marktwaarde van Chak was ooit 9 miljoen euro. Vandaag is dat nog steeds 2,2 miljoen euro, Gent zou nog twee miljoen euro vragen aan Metz.