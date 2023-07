Eden Hazard lijkt beslissing over zijn toekomst genomen te hebben

Sinds zijn vertrek bij Real Madrid heeft Eden Hazard niets meer van zich laten horen en hij is ook nog nergens opgedoken om zijn conditie te onderhouden. De tijd begint dus te dringen en het lijkt er sterk op dat zijn beslissing genomen is.

Er waren geruchten over Inter Miami, waar ook Lionel Messi getekend heeft. Maar intussen is daar ook al een tijdje niks meer over te horen. RWDM? Antwerp? Anderlecht? Ook allemaal de revue gepasseerd, maar bij de clubbesturen wordt dat allemaal weggelachen.

Voor het geld moet hij het uiteraard niet meer doen. Hazard zou enkel nog voor het plezier op een voetbalveld verschijnen. Voetbal is immers altijd zijn grote passie geweest. De voorbije drie jaar waren een helletocht voor hem.

De 32-jarige aanvallende middenvelder lijkt dan ook steeds meer naar een pensioen te neigen. Aangezien hij nergens concreet wordt genoemd en dat hij niet meteen intensief zich aan het voorbereiden lijkt op een nieuw seizoen. Zonde, maar als het niet meer pijnvrij gaat, zal Hazard zich ook niet forceren. Zo zit hij niet in elkaar.