Wat heeft Charles De Ketelaere nog te zoeken in Milaan? Slechts één iets zo blijkt

Charles De Ketelaere mag bij een goed bod vertrekken bij AC Milan. Zelf wil hij nog blijven, maar waarom nog?

De historie van De Ketelaere is inmiddels bekend. Hij werd vorig jaar met veel bombarie binnengehaald bij AC Milan voor 35 miljoen euro. Overtuigen kon hij echter niet en scoren lukte niet in de 40 wedstrijden die hij er speelde.

Volgens Tuttosport mag De Ketelaere vertrekken bij Milan voor zo'n 28 miljoen euro, om het verlies wat te beperken. Er zou interesse zijn uit Engeland en Frankrijk, maar De Ketelaere zou aangegeven hebben dat hij toch wil blijven bij Milan.

Maar waarom eigenlijk nog? Degenen die Ketelaere naar Milan haalden, technisch directeur Paolo Maldini en sportdirecteur Frederic Massara, zijn vertrokken bij AC Milan, trainer Stefano Pioli is er wel nog. Maar goed zijn die signalen niet.

Koppige De Ketelaere

Brahim Diaz trok naar Real Madrid, maar Christian Pulisic lijkt op komst. En De Ketelaere vindt er ook niet echt een plek. Hij is geen echte 10 en op de flanken is er veel concurrentie. De Ketelaere kan ook uit de voeten als valse 9, maar daarmee speelt coach Pioli weinig tot niet.

Een stap achteruit lijkt voor De Ketelaere de enige optie om weer vertrouwen op te doen én ook te groeien. Desnoods met een uitleenbeurt aan een middenmotor in Italië. Maar De Ketelaere wil voorlopig koppig blijven volhouden om zichzelf te bewijzen, het enige wat hem in Milaan lijkt te houden. Tegen beter weten in allicht.