Cirkel rond? 'KAA Gent heeft opnieuw beet en strikt veelbelovende zoon van gewezen verdediger'

KAA Gent is niet te houden. Ook deze week zou het nog verdedigende versterking willen binnenhalen.

KAA Gent haalde in elke linie al versterking deze zomer, maar blijft azen op extra spelers. Ook in de verdediging zou het opnieuw bijna raak hebben.

Mateo Cipi lijkt nadrukkelijk op weg naar de Ghelamco Arena. Volgens Het Nieuwsblad zou hij deze week nog medische testen afleggen.

© photonews

De deze week 19 jaar geworden verdediger zou overkomen van Sassuolo. In eerste instantie zou hij vooral bij de beloften aansluiten.

Zoon van

Mateo Cipi is een in Duitsland geboren Albanees en de zoon van Geri Cipi, die tussen 2000 en 2003 actief was bij KAA Gent als centrale verdediger.

In de voetsporen van de vader treden? Het zou zomaar kunnen dat de familie Cipi nog deze week de cirkel helemaal rondmaakt.