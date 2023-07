Hoe deden de aanwinsten van Standard het in de eerste oefenwedstrijden?

Standard vertrok met heel wat nieuwkomers al meteen op zomerstage. Het doet ook stilaan het beste vermoeden voor de troepen van Carl Hoefkens.

Standaard deed al flink wat zaakjes en heeft er al vijf aanwinsten bij in deze zomermercato. Aiden O'Neill, Romaine Mundle, Isaac Price, Zinho Vanheusden en Hayao Kawabe zijn de nieuwkomers.

Drie van hen speelden ondertussen al in een oefenwedstrijd mee voor Standard. En maakten ook de nodige indruk.

Indrukken

Isaac Price deed het heel goed op de 6-positie in zijn eerste twee wedstrijden. En dat op 19-jarige leeftijd. Hij kan in principe ook hoger op het veld acteren en heeft een goede passing in de benen, ook qua lange ballen.

Ook Vanheusden maakte meteen een goede indruk als mogelijke leider achterin bij Standard. En Mundle? Die raakte op de rechterflank maar één bla echt goed, al was hij daarmee meteen beslissend voor zijn team. Hij lokte meteen een strafschop uit, al miste Emond die.