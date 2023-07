Krijgt Fadiga ingebouwde defibrillator? Hoe ook dat geen absolute garantie is op topsport

Net zoals vader Khalilou kampt Noah Fadiga met hartritmestoornissen. Een defibrillator kan daarbij de oplossing zijn, maar is geen absolute garantie.

Zelf gaf Noah (23) al aan zijn carrière heel graag te willen voortzetten. Op welk niveau, en of dat überhaupt verstandig is, is dan de vraag. Bij zijn huidige club Brest zal dat in ieder geval niet zijn, want in Frankrijk bestaat er een nultolerantie ten opzichte van hartritmestoornissen. Net zoals dat in Italië het geval is.

"Ik onderging vervolgens uitgebreide onderzoeken bij professor cardiologie Pedro Brugada. Op basis van zijn tests kan ik mijn carrière zonder risico voortzetten", vertelde hij op Instagram.

Soort hartprobleem

Het kan best zijn dat de middenvelder zijn profcarrière kan voortzetten, en het is hem ook gegund. Mogelijks krijgt hij net als zijn vader een defibrillator ingepland, maar zo een ingebouwde engelbewaarder is geen garantie op topsport. Veel hangt af van het soort hartprobleem.

Gaat het om (beperkte) onregelmatigheden in het hartritme, kan het pefect zijn dat hij met een defibrillator kan verder spelen. Zijn die hartritmestoornissen een gevolg van onderliggende hartproblemen, zoals de hartspier die niet naar behoren functioneert, wordt topsport haast onmogelijk.

"Alles hangt af van de ernst van het onderliggende hartprobleem. Als er een (ernstige) hartspieraandoening is, waarbij de pompkracht verminderd is, is sporten op hoog niveau sowieso niet meer mogelijk."

"Maar als het gaat om enkel hartritmestoornissen, die maar sporadisch optreden, dan is het niet uitgesloten om met een defibrillator aan topsport te doen", legde sportcardioloog Peter Peytchev nog uit na het neervallen van Christian Eriksen op het EK 2021.

Vader Khalilou

Als we dan vergelijken met vader Khalilou, is ook dat laatste geen absolute zekerheid. Want de voormalig speler van Club Brugge ging dan wel (tegen het advies van zijn dokter in) terug aan de slag als profvoetballer, het niveau van voordien haalde de aanvaller niet meer. Ook zag hij zijn internationale carrière bij Senegal tot een einde komen.

Sergio Aguero is de bekendste profvoetballer die noodgedwongen moest stoppen met voetballen op hoog niveau, nadat de hartproblemen die bij hem waren vastgesteld ernstiger waren dan in eerste instantie werd gedacht. Ook ex-Kortrijkspeler Anthony Van Loo, die aanvankelijk met defibrillator leek voort te kunnen, moest in 2018 zijn schoenen aan de haak hangen.

Natuurlijk zijn er ook spelers zoals Eriksen en Blind die wel (op hetzelfde niveau) met defibrillator voortkunnen, al is dat eerder een uitzondering. Laten we hopen dat ook Noah tot deze categorie behoort.