'Minstens 20 miljoen erbij voor Club Brugge: toptransfer is kwestie van uren'

Na Clinton Mata lijkt nog een andere verdediger Club Brugge te verlaten. Abakar Sylla is goed op weg naar Straatsburg.

Een dag na de transfer van Noa Lang is het opnieuw meer dan raak voor Club Brugge. Zo lijkt Abakar Sylla meer dan ooit op weg naar een transfer.

Er is al enkele dagen een principe-akkoord tussen Sylla en Straatsburg. En ondertussen is er volgens Het Nieuwsblad ook op clubniveau een akkoord in de maak.

Club vroeg niet minder dan 20 miljoen euro en Straatsburg is bereid die som op tafel te leggen. Met bonussen zou de deal zelfs nog interessanter kunnen worden.

28 matchen

Ondertussen staan er medische tests op het programma. Als Sylla daarin slaagt is er niets dat een transfer nog in de weg staat.

De verdediger kwam voor amper 200.000 euro naar Jan Breydel en vertrekt dus voor het 100-voudige. En dat na amper 28 wedstrijden voor blauw-zwart: een topkoop.