OFFICIEEL: Poolse topclub haalt smaakmaker weg bij Cercle Brugge

De afgelopen jaren was hij één van de sterkhouders en smaakmakers bij Cercle Brugge. Nu volgt er een nieuw avontuur in Polen.

Lech Poznan maakte officieel bekend dat Dino Hotic hun nieuwste aanwinst is. De creatieve middenvelder komt transfervrij over van Cercle Brugge en tekende een contract tot medio 2026 bij de Poolse topploeg. De 27-jarige middenvelder komt transfervrij over van Cercle Brugge waar hij transfervrij mocht vertrekken.

Hij was de afgelopen jaren één van de smaakmakers bij Cercle Brugge. In de winter van 2020 legde de Bruggelingen nog 1.2 miljoen euro neer voor de Bosniër. Hij speelde 118 wedstrijden voor de Bruggelingen waarin hij 18 keer tot scoren kwam en 16 assists gaf.

Hij kon ook naar de Turkse competitie want zowel Trabzonspor en Ankaragüçü hadden een aanbieding klaar voor Hotic. Hij koos echter voor een competitie dichter bij huis en bij een club die volgend seizoen Europees voetbal kan spelen. Lech Poznan komt namelijk uit in de voorrondes van de Conference League.