Club Brugge en Abakar Sylla mogen zich in de handen wrijven dankzij Chelsea

Weinig staat een transfer van Abakar Sylla naar Strasbourg in de weg. Alle partijen mogen zich in de handen wrijven.

Volgens Fabrizio Romano is het een 'done deal' tussen Club Brugge en Strasbourg. De penningmeester van Club Brugge mag zich rijk rekenen want ze zouden maar liefst 20 miljoen ontvangen voor de centrale verdediger. 10 miljoen direct en 10 miljoen euro in 2024. Tegelijkertijd werd er een doorverkoopsom van 10% afgesproken.

Abakar Sylla maakt zo de overgang naar de topcompetitie waar hij van droomde. De 20-jarige Ivoriaan maakt na amper twee seizoenen al de overstap naar een grotere competitie. Indien hij hetzelfde kan bereiken als Loïs Openda dan gaan alle partijen er goed bij varen.

Strasbourg is kort geleden overgenomen door de groep die ook Chelsea in handen heeft. Zij hebben de uiteindelijke toestemming gegeven om de transfer te realiseren.