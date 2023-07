Een bom geld voor een ruwe diamant: zagen we dat niet in het verleden al bij Club Brugge?

Een verrassing van jewelste. Voor maar liefst 20 miljoen euro trekt Abakar Sylla van Club Brugge naar Strasbourg. Het doet ons denken aan de transfer van Odilon Kossounou enkele jaren terug.

Met het verschil dat Sylla een nog ruwere diamant is dan Kossounou indertijd was bij Club Brugge. Regelmatig ging het licht van de Ivoriaanse centrumverdediger helemaal uit. Drieste tackles op onder meer Stroeykens en Paintsil, wild tekeer gaan in de catacomben: ik denk dat we ons allemaal de beelden nog herinneren.

De 20-jarige verdediger is onmiskenbaar een groot fysiek, verdedigend en ook uitvoetballend talent (dat liet hij al meermaals zien in de Champions League), maar hij heeft zijn temperament niet mee. Het was dan ook maar de vraag of Club Brugge de Ivoriaan kon polijsten tot een afgewerkt product. De Bruggelingen wrijven zich hoe dan ook in de handen, want ze ontvangen maar liefst 100 keer meer dan wat de verdediger destijds (200.000 euro) gekost heeft.

Waardige vervanger?

Op zakelijk vlak weer enorm sterk onderhandeld van blauw-zwart, maar het is wel een feit dat het voor de tweede keer in twee jaar tijd (Kossounou voor 23 miljoen in 2021, red) een enorm getalenteerde, jonge centrale verdediger kwijtraakt. Mechele-Spileers was al geen certitude vorig seizoen, en Boyata en Hendry waren dat zeker niet. Club Brugge zal dus op korte termijn een vervanger moeten zoeken.

Een échte sterkhouder die het sinds Kossounou -die wel al een pak verder stond dan Sylla- eigenlijk niet gevonden heeft. Harold Moukoudi zou dat kunnen worden, maar AEK Athene geweigerde het blauw-zwarte bod van 8 miljoen euro. Benieuwd of Club Brugge opnieuw rond de tafel gaat zitten met de Grieken.

De Bruggelingen mogen dan wel weer een bom geld ontvangen hebben, het wordt tijd dat het een stabiel centraal duo opbouwt achteraan. Een die liefst nog jaren mee kan. Op deze manier wordt dat natuurlijk een moeilijke zaak.