Gaston Avilla van Antwerp heeft met Kevin Mac Allister van Union zijn gelijke gevonden "We spelen hier geen ballet!"

Dat de nieuwste aanwinst van, Kevin Mac Allister, is blijkbaar bikkelhard. Dan krijg je te horen en te zien.

De boodschap van Kevin Mac Allister is duidelijk: "Nee, we spelen hier geen ballet!" Wat daarop volgend is een compilatie met een aantal serieuze tackles die hij in zijn carrière al bovenhaalde. Het is duidelijk dat Mac Allister geen doetje is.

Niet helemaal onlogisch als je weet dat hij is opgeleid in Argentinië. Argentijnse verdedigers zijn over het algemeen bikkelhard. Dit hebben we ook al gezien met Gaston Avilla van Antwerp. De linksback schrikt er niet voor terug om het kapmes boven te halen als hij dat noodzakelijk vindt.

En Kevin Mac Allister? Wel die is waarschijnlijk nog een pakje erger. De centrale verdediger speelde 157 wedstrijden in de Argentijnse eerste klasse. Dit voor zowel Argentinos Juniors als Boca Juniors en kreeg daarin 49 gele kaarten en één rode kaart onder zijn neus geschoven.