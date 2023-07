Romeo Lavia krijgt slecht nieuws met het oog op een transfer

Romeo Lavia wordt al een tijdje in verband gebracht met een transfer naar Liverpool, maar hij krijgt nu concurrentie van een voormalige speler van Beerschot.

Roméo Lavia verhuist deze zomer. Dat is een zekerheid. De meest plausibele bestemming was lange tijd Liverpool, waar Jürgen Klopp naar verluidt een grote fan is van de middenvelder van de Rode Duivels. Gisteren was er sprake van gesprekken tussen de twee clubs en zelfs een bod van 60 miljoen euro dat zou worden uitgebracht. Al is Lavia niet de enige die op de lijst van Liverpool staat.

The Daily Mail beweert deze vrijdag dat Liverpool het spoor naar Moises Caicedo volgt. Caicedo wordt geschat op 75 miljoen euro, maar Brighton zou hem niet laten gaan voor minder dan 100 miljoen. De middenvelder kende nog een korte periode in België toen hij op uitleenbasis bij Beerschot speelde.

Liverpool zou wel alleen Caicedo halen als zowel Fabinho als Jordan Henderson vertrekken. Voor beide spelers is er concrete interesse uit Saoedi-Arabië. De club van Jürgen Klopp moet eerst financiële ruimte creëren om de transfersom neer te leggen en Caicedo zijn loon te betalen.