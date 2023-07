Carl Hoefkens wil rust en kalmte bij Standard: "Eens de machine draait ..."

Carl Hoefkens is stilaan klaar voor het nieuwe seizoen. Hij wil er echt wel wat van gaan maken bij Standard.

De stage in Nederland doet deugd voor Standard, Carl Hoefkens ziet het goedkomen met de Rouches dit seizoen. "Ik heb veel reacties gekregen toen ik tekende bij Standard. Ik voel me heel fier."

"Velen hebben me gezegd dat de club en ik op elkaar lijken, want dat het een club is met veel passie. Het is een mooie plaats om te zijn als coach. De supporters hebben er zin in, je voelt die goesting. Er is veel eerlijkheid."

Op Sclessin wordt het zaak om play-off 1 te halen dit seizoen. Daarvoor moet de top-6 dus worden gehaald. "Er is veel concurrentie en het zal niet makkelijk zijn om het te halen. We mogen het niet licht oppakken."

Kalm blijven

"Het belangrijkste wordt om kalm te blijven. De jongeren hebben tijd nodig om beter te worden. We moeten punten pakken, tonen dat we er staan."

"Als de machine draait, dan zullen we heel sterk zijn. De titel? Dat wordt een werk van langere tijd. De jeugd ontwikkelen, kijk maar naar wie er allemaal uit de jeugd van Club Brugge is gekomen de laatste jaren. Dat is voor ons ook belangrijk met oog op de toekomst."