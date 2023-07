Italiaanse pers niet mals voor Lukaku: "Voetbal bestaat uit twee categorieën"

Dan toch geen Inter voor Romelu Lukaku. De Nerazzurri trokken gisteren de stekker uit de onderhandelingen met Chelsea, nadat bleek dat de spits in gesprek is met Juventus. Daar is de Milanese club niet mee gediend. Ook La Gazzetta dello Sport is hard voor de Belgische spits.

"Romelu heeft mij teleurgesteld, maar misschien hoort dat zo", begint presentator Paolo Bonolis zijn betoog voor de roze sportkrant. "Voetbal bestaat uit verschillende categorieën: je hebt eerlijke zoals Internazionale, en je hebt oneerlijke zoals Juventus." Om dan vervolgens Lukaku toe te schrijven aan die tweede categorie. "Maar, zoals Lukaku zich heeft gedragen, denk ik dat het de juiste keuze is om zich bij Juventus te voegen." Inter en Chelsea naderden een akkoord van om en bij de 35 miljoen euro, maar dat gaat nu dus niet door. Juventus heeft 40 miljoen (inclusief bonussen) over voor Lukaku, maar moet eerst Dusan Vlahovic verkopen. De Servische spits zou op weg zijn naar PSG. 🗣#Bonolis sul caso #Lukaku : "Romelu mi ha deluso ma forse è giusto così. Il calcio è fatto di categorie, ci sono gli onesti come l'Inter e i disonesti come la Juventus e, da come si è comportato, credo che abbia fatto la scelta giusta (ride,ndr)"

