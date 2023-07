Weg uit de Bundesliga? 'Koen Casteels geniet interesse vanuit de Serie A'

Koen Casteels speelt al jaren in de Bundesliga, maar opeens lonkt de Serie A. Zo zou Fiorentina interesse tonen.

Bij Fiorentina zijn ze na het vertrek van Livakovic naar Fenerbahçe op zoek naar een nieuwe keeper. Daarbij hebben ze verschillende opties op het oog.

Volgens Nicolo Schira zou Casteels helemaal bovenaan het lijstje van mogelijke vervangers staan. In de wintermercato van 2016 werd hij ook al aan Fiorentina gelinkt.

Casteels verdiende de afgelopen jaren zijn strepen in de Bundesliga. In 2011 verkaste hij van Genk naar Hoffenheim en nadien versierde hij een transfer naar Wolfsburg. Daar is hij al verschillende jaren de vaste nummer 1. Ondertussen is hij met 258 wedstrijden de Belg met de meeste wedstrijden ooit in de Bundesliga.