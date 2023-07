Steven Defour heeft een specifieke belofte gedaan aan twee KV Mechelen-spelers: "Nu krijgen ze de kans"

Steven Defour staat voor de opdracht meer uit KV Mechelen te halen dan vorig seizoen. Twee spelers hebben van hem een belofte gekregen, in de hoop hen beter uit de verf te laten komen.

Yonas Malede en Julien Ngoy konden vorig seizoen zelden indruk maken. Dat moet anders door hen een meer geliefde rol te laten aannemen. "Yonas en Julien zijn heel goed bezig. Zij hebben goede oefenwedstrijden afgewerkt en zijn ook heel goed aan het trainen. Voorlopig zit dat wel goed", vertelt Steven Defour aan Voetbalkrant.

© photonews

Door de komst van Lion Lauberach is hen beloofd dat ze in principe niet meer in de spits moeten depanneren. "Hun ideale positie is meer op de flank, om dan van op de flank naar binnen te komen of langs buiten te gaan. Hen vastpinnen op een spitspositie, was heel moeilijk."

© photonews

"Dat kunnen we hen ook niet kwalijk nemen, omdat dat ook hun echte positie niet is", maakt Defour duidelijk dat dat hij hen nog steeds alle kansen wil bieden. "Nu krijgen ze de kans om op hun betere positie hen te laten zien." Dat betekent voor Malede en Ngoy wel het aangaan van de concurrentie met spelers als Storm en Hairemans.

Mogelijk komt er ook nog aanvallende versterking bij. Het valt op dat bij de tot dusver gerealiseerde transfers al drie transfervrije spelers zitten. "Er zijn niet veel clubs die hun vraagprijs al naar beneden doen. Tegen het einde van de transferperiode willen wel wat grote clubs van spelers af die niet meteen weggeraken."