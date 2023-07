Voorbeschouwing '23-'24: de Panda's blijven het keer op keer klaarspelen, verrassen ze ook na vertrek sterkhouders?

Een nieuwe jaargang van onze voetbalcompetitie dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Eupen, dat het tot een kunst verheven heeft om degradatie (nipt) te vermijden.

Vorig seizoen

In een reeks met drie degradanten moest KAS Eupen lang vechten om zich te verzekeren van een verlengd verblijf in de Pro League. Ondanks een rammeling in Brugge op de slotspeeldag konden de Panda's dankzij te veel misstappen van concurrenten in de hoogste afdeling blijven.

Het behoud verzekeren was ook de opdracht van eerst Bernd Storck en daarna Edward Still. Eupen bleef met de degradatiezone flirten en stond de laatste negen speeldagen telkens op de 15e plek.

Transfers

De ploeg die nu onder de hoede van de Duitser Florian Kohfeldt komt te staan, verliest Smail Prevljak en Stef Peeters. Twee sterkhouders die einde contract waren. Ze worden vervangen door middenvelder Kevin Möhwald, die overkomt van Union Berlin, en door de van Wolfsburg gehuurde Bartosz Bialek.

Op laatstgenoemde zullen ze bij Eupen in het begin van het seizoen echter niet kunnen rekenen. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen Stade Reims liep Bialek afgelopen weekend een knieblessure op die hem maanden aan de kant houdt.

© photonews

Voorbereiding

Na een moeilijk begin van de voorbereiding tegen FC Luik (0-1) en Aken (1-3) hebben de Panda's Charleroi in de pan gehakt (4-0). Nadien veroverden ze ook knap de scalp van Stade Reims (2-3). Het is afwachten welk gelaat ze juist zullen laten zien in de competitie.

Vooruitzichten

Boris Lambert en Gary Magnée staan symbool voor de lokale band in Eupen, in een ploeg met maar liefst 19 buitenlanders. Dat is 71% van de hele ploeg, het hoogste cijfer in de Pro League. De aanwezigheid van Lambert en Magnée, beiden 23, zorgen er voor dat supporters zich toch nog kunnen identificeren met hun ploeg.

De gemiddelde leeftijd van de ploeg is ook 23. Dit jonge team moet proberen om te overleven in de hoogste afdeling. Dat betekent dat ze in de Kehrweg Play-Off 3 willen ontlopen, al zal de concurrentie niet min zijn. Ter herinnering: de laatste twee in Play-Off 3 zakken, de 14e uit de Jupiler Pro League speelt nog barrage.