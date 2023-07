Voorbeschouwing '23-'24: uitermate turbulente overgang voor RWDM bij terugkeer op hoogste niveau na 15 jaar

Een nieuwe jaargang van onze voetbalcompetitie dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: RWDM, dat voor het eerst sinds 2008 zijn terugkeer op het hoogste niveau maakt.

Vorig seizoen

In de barrages voor promotie aan het eind van het seizoen 2021-2022 kwam RWDM al maar net te kort. Ze gaven hun missie in Sint-Jans-Molenbeek lang niet op en gingen er in de Challenger Pro League met nog meer vastberadenheid tegenaan. De eerste competitieweken verliepen echter wisselvallig, met drie draws en twee nederlagen.

Vanaf de zege tegen Beerschot in oktober begon de machine volledig op toerental te komen: het was de aanzet voor een 15 op 15. De toon was gezet voor een spannende titelstrijd met Beveren. In de laatste weken van het kampioenschap verdedigde RWDM een voorsprong van 1 puntje. Tegen de Futures maakte Biron de goal van de titel.

Transfers

Nadat Alexis De Sart al gehuurd werd van Antwerp, is de middenvelder inmiddels definitief overgenomen. Door het huren van Dwomoh werden er nog zaakjes gedaan tussen de twee kampioenen. Bij Farense ging RWDM dan weer de Braziliaanse linksachter Abner oppikken. Ook Hubert (ex-KVO) komt transfervrij naar het Edmond Machtensstadion.

© photonews

Van een resem huurlingen werd inmiddels weer afscheid genomen. Ivann Botella, Glenn Claes en Ibrahima Sankhon hebben na het aflopen van hun contract bij RWDM al elders onderdak gevonden. Yan Yorogovskiy kreeg toestemming om terug te keren naar zijn thuisland om voor FC Astana te gaan voetballen.

Voorbereiding

RWDM is niet beroerd om te testen tegen pittige tegenstanders, om zo al te meten hoe ver het juist staat. Het verloor vriendschappelijk nipt van Kortrijk (2-1), maar gaf het Standard van Carl Hoefkens wel een ferm pak voor de broek (0-4). De stage in Oostenrijk werd dan weer afgesloten met verlies tegen het Duitse Hertha (1-2).

Vooruitzichten

Het zal een uitdaging worden om voldoende rust in de tent te houden. De titel was nog maar net behaald of eigenaar Textor zette voorzitter Dailly aan de kant. Die verklaarde dan weer 'officieel of officieus' voorzitter te blijven. Ganaye werd binnengehaald als nieuwe CEO. Het is hopen dat die het beter doet dan in Oostende.

Er ligt voor hem zeker nog werk op de plank. Er worden absoluut nog verdere versterkingen verwacht in Sint-Jans-Molenbeek. De laatste jaren deed de promovendus het telkens goed in 1A. Aan de derde Brusselse club op het hoogste niveau om die trend verder te zetten. Het zware verdict voor Kylian Hazard (6 maanden out) is een opdoffer.