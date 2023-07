Verrassing: Manchester United legt ex-speler Antwerp opnieuw (voor even) onder contract

Het contract van Jonny Evans bij Leicester City is ten einde gekomen. De 35-jarige speler heeft een nieuwe uitdaging gevonden, zij het voor eventjes.

Manchester United heeft de ervaren Jonny Evans een strohalm toegeworpen. Zij het weliswaar maar voor eventjes.

Zomercontract

De 35-jarige ex-speler van Antwerp krijgt een contract voor de zomer aangeboden, waardoor hij zijn conditie op peil kan houden. En ook voorbereidingswedstrijden kan spelen.

In het verleden speelde hij al bij Manchester United, tot 2005. De Mancunians leenden hem meermaals uit, waaronder ooit ook eens aan Antwerp. Bij The Great Old speelde hij twaalf wedstrijden in de Belgische tweede klasse.