122 miljoen voor een defensieve middenvelder: had Arsenal voor een (veel) goedkoper Belgisch alternatief moeten gaan?

122 miljoen euro. Dat astronomische bedrag betaalde Arsenal voor Declan Rice. Niet alleen een recordaankoop voor The Gunners, maar meteen ook de duurste Engelse speler ooit.

Zeker met de Financial Fair Play-regels in het achterhoofd roept dat de nodige vragen op. Arsenal is na Chelsea de ploeg in de Premier League met de meeste uitgaven de voorbije 5 jaar. Een dikke 900 miljoen euro gaven The Gunners uit sinds 2018, en er waren niet echt navenant veel transferinkomsten (167 miljoen) om die schuldenberg te dekken.

De Londense club speelt voor het eerst sinds lang dan nog eens in de Champions League (groepsfase alleen levert 35 miljoen op), en zal daarvoor ook bonussen ontvangen van sponsor Emirates. Hoe dan ook is 122 miljoen voor een defensieve middenvelder een waanzinnig bedrag, aangezien er ook een goedkoper (Belgisch) alternatief op de radar van de Engelse topclub stond.

Want Roméo Lavia, die lang in de belangstelling van Arsenal stond, wordt op dit moment geschat op (maar) 40 miljoen euro. Geen overdreven bedrag, gezien de Belg zich het voorbije jaar ontpopte tot een van de betere defensieve middenvelders in de Premier League en ook voetballend erg sterk uit de voeten kan.

Een buitenkans waar Liverpool van lijkt te zullen profiteren. Fabinho en Henderson vertrekken eerstdaags bij The Reds, hetgeen de weg voor de 19-jarige middenvelder naar Anfield opent. Lavia staat helemaal bovenaan op de lijst van Liverpool.

Rust aan de bal

De Belg is niet zomaar gegeerd wild in de top van de Premier League. Zijn uitvoetballend vermogen en rust aan de bal, gekoppeld aan een ongelofelijk atletisch vermogen maken van hem een bijzonder interessant profiel. Daarnaast heeft Lavia een geweldige lange bal in zijn voeten. Maar liefst 77% van zijn lange passes kwamen het afgelopen seizoen aan.

Dat uitvoetballend vermogen en rust aan de bal (vooral op eigen helft) heeft Declan Rice minder. De Engelsman heeft daarentegen misschien nog meer loopvermogen, bestrijkt heel het veld en heeft een beter afstandsschot. Benieuwd of Arsenal de juiste keuze heeft gemaakt.