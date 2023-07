Van Juventus naar ... België, Félix Nzouango heeft het van de besten geleerd: "Wil gepassioneerde supporters iets teruggeven"

Na drie seizoenen in de jeugdreeksen van Juventus Turijn besliste Félix Nzouango om zijn geluk te beproeven bij ... Beerschot. Wat mogen we verwachten van de centrale verdediger?

De 20-jarige Fransman stelt zichzelf even voor bij Walfoot: "Ik ben op vierjarige leeftijd begonnen met voetballen bij Creil, niet ver van Parijs."

"Daar bleef ik tot mijn vijftiende, daarna ging het snel via Amiens en Juventus. Bonucci heeft veel indruk op me gemaakt bij Juvneuts. Paul Pogba en Adrien Rabiot hebben me ook enorm geholpen."

"De Serie A was op dat moment mijn beste optie. Ik heb enorm veel geleerd op tactisch en fysiek gebied. Mijn kopspel, mijn duelkracht en het kunnen uitbreken zijn mijn beste kwaliteiten durf ik te zeggen."

De tweevoetige jongeling heeft zin in zijn avontuur in België, waar hij tot 2025 tekende bij Beerschot - met nog een optie tot 2026. "Ik wilde naar een ploeg komen die voetbal speelt, die het spel wil dicteren. En de gepassionneerde supporters gaan met de kracht geven om titularis te worden om hen iets terug te geven."