Mark van Bommel speelt de spelletjes van Steven Defour niet mee: "Dit kan ik me niet voorstellen"

Zondag is het de Supercup. Antwerp ontvangt dan KV Mechelen op de Bosuil. 2 dagen voor de wedstrijd heeft Mark van Bommel vooruitgeblikt.

Op de persconferentie ging het onder meer over de uitspraken van KV Mechelen-trainer Steven Defour. Het zou "een oefenwedstrijd" zijn. Mark van Bommel ging niet mee in die redenering. "Een prijs is een prijs. En die wil je pakken", was de Antwerp-coach duidelijk.

"Ik kan me dat overigens niet voorstellen en snap niet waarom Defour dat gezegd heeft", ging van Bommel verder. "In mijn carrière heb ik 9 Supercups gepakt en ik tel ze allemaal mee."

Antwerp zal overigens Jurgen Ekkelenkamp missen. Die liep op stage een knieblessure op. Over Vincent Janssen is er nog twijfel.

Over de voorbereiding had van Bommel nog meer te klagen. Die was volgens hem te kort. "Ik vind dat jammer. Daardoor kan je bijna niet oefenen en moet je snel klaar zijn. Maar dat wisten we op voorhand. Je test immers in oefenwedstrijden dingen uit en niet in de Supercup", besloot hij.