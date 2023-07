OFFICIEEL: SK Beveren legt "de beste doelman van de reeks" langer vast

SK Beveren heeft het contract van Beau Reus verlengd. Hij tekende voor 3 extra seizoenen. Afgelopen seizoen was hij een van de revelaties in de Challenger Pro League.

Vorig seizoen haalde SK Beveren Beau Reus (21) weg bij AZ Almaar. In de 2e match van het seizoen kwam hij onder de lat te staan en hij was daarna niet meer uit de ploeg weg te denken. Op 31 wedstrijden in de Challenger Pro League moest hij zich slechts 33 keer omdraaien en hij pakte 11 clean sheets.

Bij Beveren bleven ze niet bij de pakken zitten en ze legden de Nederlander langer vast. Hij tekende voor 3 extra seizoenen.

"Vorig jaar kwam Reus naar ons om te bewijzen dat hij een goede 1e doelman kan zijn", vertelde CEO Antoine Gobin. "Hij deed meer dan dat en bewees de beste van onze reeks te zijn."