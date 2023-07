Ex-Gent-speler speelt Cercle Brugge tureluurs, Standard loopt een blauwtje op

De start van het nieuwe seizoen komt er bijna aan en de eersteklassers werken nog enkele oefenduels af. Zo speelden Standard en Cercle Brugge, maar ze verloren allebei zwaar.

Een dag na het gelijkspel tegen Hertha Berlijn speelde Standard tegen Red Star (het 3e niveau in Frankrijk). Het werd geen gemakkelijke wedstrijd voor de Rouches, want het ging stevig de boot in. Al kregen veel spelers rust.

Na een kwartier stond het al achter en nog eens een kwartier later stond het al 0-2. Ook na de rust was er weinig beterschap. Op het uur stond het 0-4. In het slot zorgde Kuavita nog voor de eerredder.

Ook Cercle Brugge speelde zaterdagmiddag een oefenwedstrijd. Het speelde tegen Lille en de Franse club speelde Cercle van het kastje naar de muur. Het werd 7-2 en Jonathan David (ex-Gent) scoorde 4 keer voor Lille. Voor Cercle scoorde Denkey 2 keer, waarvan één strafschop.