Oplossing voor Divock Origi? 'Spaanse subtopper meldt zich opnieuw voor Belgische spits

Net voor de Amerikaanse tour van AC Milan kreeg Divock Origi een tik te verwerken. Hij mocht niet mee en moest in Italië blijven. Zo werd duidelijk dat hij geen toekomst in het team van Pioli meer heeft.

Al zou er wel al interesse zijn voor Origi. Zo zou Villarreal zich volgens Nicolo Schira gemeld hebben. De Spaanse subtopper had vorige zomer ook al interesse in de Belg, maar hij koos uiteindelijk voor een Italiaans avontuur.

Bij Milan kon Origi nooit echt zijn stempel drukken. Hij kwam wel in 36 wedstrijden in actie, maar kwam niet verder dan 2 doelpunten en een assist. Zo bleef het vooral bij invalbeurten en voortijdig naar de kant gehaald worden.

