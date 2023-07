Belgisch verdediger verlaat Dubai en kiest voor nieuw avontuur in Midden-Oosten

De Belgische verdediger maakte dit seizoen amper minuten bij de kampioen uit de Verenigde Arabische Emiraten. In totaal speelde hij 11 competitiewedstrijden voor Shabab Al-Ahli. Een terugkeer naar Europa lijkt nu niet aan de orde voor Denayer.

Want de ex-speler van Lyon staat volgens transferexpert Fabrizio Romano op het punt om een contract te ondertekenen bij het Saoudische Al-Fateh. "De overeenkomst is rond en de deal wordt binnenkort dan ook helemaal afgerond", meldt hij.

Opnieuw kiest de verdediger dus voor het grof geld, die een contract van 2 jaar ondertekent bij de nummer 6 uit Saudi-Arabië. De kans dat de centrale verdediger snel nog zal opgeroepen worden voor de Rode Duivels, wordt zo bijzonder klein.

