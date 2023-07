OFFICIEEL: Youri Tielemans kan beginnen met assists te tellen

Youri Tielemans maakte deze zomer de overstap naar Aston Villa van het gedegradeerde Leicester City. Zijn ploeg zit niet stil en Tielemans kan beginnen met zijn assists te tellen.

Aston Villa heeft Moussa Diaby zaterdagavond gepresenteerd als nieuwste aanwinst. De Fransman komt voor naar verluidt vijftig miljoen euro over van Bayer Leverkusen en heeft een contract getekend voor vijf seizoenen. Hij kon ook naar het Saoedische Al Nassr, maar koos voor een sportieve uitdaging in de Premier League.

Diaby is Frans international (negen keer) en kreeg zijn jeugdopleiding bij het PSG. Daar kwam hij tot 34 duels tot hij in 2018 koos voor de Bundesliga. Daar kwam hij tot 172 wedstrijden waarin hij 49 keer de netten vond en 48 assists gaf.

Youri Tielemans zal zich in de handen kunnen wrijven met een aanwinst als Moussa Diaby. De snelle Fransman is het ideale aanspeelpunt en een gesel voor de verdediging van de tegenstander. Aston Villa treedt aan in de Conference League waardoor beide ook hun kunstjes op de Europese velden kunnen laten zien.