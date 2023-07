🎥 Loïs Openda met een opmerkelijk debuut bij RB Leipzig

Loïs Openda heeft direct indruk gemaakt bij RB Leipzig. Hij lijkt klaar om nu ook de Bundesliga te veroveren.

Loïs De Veroveraar! Dat zou de bijnaam van Loïs Openda kunnen worden. Dit deed hij al bij Vitessen en helemaal vorig seizoen in de Ligue 1. Bij RC Lens veroverde hij direct de harten van de fans en van de hele Ligue 1 en dat leverde een prachtige transfer op.

Het duurde even voor de kogel door de kerk was, maar uiteindelijk kwam die toptransfer er toch voor de aanvaller van de Rode Duivels. Het Duitse RB Leipzig legde iets meer dan 40 miljoen euro neer voor Openda. Hij liet al direct zien dat hij het waard is.

In de oefenwedstrijd tegen het Italiaanse Udinese mocht hij rond de 60ste minuut invallen. Amper 6 minuten later liet hij de netten al trillen. Na een knappe schijnbeweging schoot Openda de bal hoog binnen: 1-1. Het was Udinese dat aan het langste eind trok in de slotfase en won met 1-2.