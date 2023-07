Moet Vandevoordt vrezen voor zijn plek? Vrancken geeft meerdere redenen aan voor komst Van Crombrugge

Racing Genk heeft met de komst van Hendrik Van Crombrugge plots twee doelmannen die nummer één willen zijn. Hoe gaat Wouter Vrancken dat oplossen?

Maarten Vandevoordt (21) speelde vorig seizoen elke minuut bij Racing Genk. De Limburgers rekenden toen op Tobe Leysen (21) en Vic Chambaere (20) als tweede en derde doelman. Maar met Europees voetbal in het vooruitzicht haalde Genk toch versterking.

Hendrik Van Crombrugge (30) kwam over van Anderlecht en gaat de concurrentie aan met Vandevoordt, die volgend seizoen naar Leipzig trekt. Maar wie krijgt nu de voorkeur in doel? "De beste zal spelen", blijft Wouter Vrancken vaag bij HLN.

Volwassen keeper

Maar Vrancken benadrukt dat Van Crombrugge niet gehaald is om Vandevoordt nu op de bank te zetten. "Maarten heeft een goed seizoen gespeeld. Er is geen reden om aan hem te twijfelen." Maar Genk speelt veel matchen en had nood aan een volwassen keeper, stelt Vrancken.

"Van Crombrugge is ook een persoonlijkheid. Iemand die zich vocaal laat gelden. Wij hebben wel leiders, maar meer by example", verduidelijkt Vrancken de komst van Van Crombrugge nog.