Carl Hoefkens laat zich uit over zijn grootste uitdaging bij Standard

Carl Hoefkens volgde Ronny Deila op bij Standard als nieuwe coach. En de oefenmeester van de Rouches is stilaan klaar voor de nieuwe jaargang.

Voorafgaand aan het nieuwe seizoen heeft de nieuwe coach van Standard zich alvast uitgelaten over de grote doelen van de Rouches. En hij toont ambitie.

"Ik wil de jongelingen doen groeien en betere spelers doen worden. Ze zullen snel klaar moeten zijn en dat is niet evident", aldus Hoefkens bij Eleven Sports.

Europees voetbal

"Het wordt een belangrijke uitdaging en we zullen hard werken. Het wordt leuk om de 125e verjaardag van de club te kunnen vieren en we willen stap voor stap gaan. Iedereen zit vol ambitie en passie."

"We willen de nodige resultaten halen en strijden voor een Europees ticket. Dat is onze ambitie. We weten dat het niet makkelijk zal zijn, want er zijn veel kandidaten voor play-off 1. Maar we willen een van die clubs zijn."