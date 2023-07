Topschutter laat zich uit over transfer: "Wie iets anders beweert, is hypocriet"

Gift Orban lijkt te gaan vertrekken bij KAA Gent. En dus wordt er eens te meer gekeken naar Hugo Cuypers. Ook in hem is er de nodige interesse.

Hugo Cuypers werd afgelopen seizoen nog topschutter in de Jupiler Pro League. En dus is het niet meer dan normaal dat er ook in hem interesse is.

"Maar een transfer is op dit moment niet aan de orde", aldus Hugo Cuypers erg duidelijk in Het Laatste Nieuws. De goalgetter wil niet weg.

© photonews

"Ik sta daar vrij rustig in. Ik weet wat ik heb in Gent en speculeren heeft weinig zin. Wat mij betreft zou de transferperiode beter duren van juni tot eind juli, dan heb je een eerlijker systeem."

Hypocriet

Toch sluit Cuypers in se nog niets uit. Want wat als er eind augustus een megalomaan bod binnenkomt waar club en speler beter van worden?

“Nu zeg ik resoluut neen tegen een transfer, maar dan misschien niet meer. Iemand die het tegenovergestelde beweert, is hypocriet.”