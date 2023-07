Vorig seizoen net niet, kan Racing Genk na een goed seizoen nu wél voor die bevestiging zorgen?

Zelden was een kater zo groot als in Limburg afgelopen zomer. De titel lag voor het grijpen maar Genk moest als vice-kampioen verder. Kunnen ze na de wisselvallige jaren nu wel voor die standvastigheid zorgen als topclub?

Vorig seizoen

Even terug naar zondag 4 juni 2023 rond 20u25. In de Cegeka Arena maken ze zich klaar voor een veldbestorming. Het meest onwaarschijnlijke titelscenario lijkt zich te voltrekken en Genk trekt aan het langste eind. Tot minuut 93:33. Alsof de hemel naar beneden kwam, zo voelde het aan voor de blauwhemden op het veld. De titel ging niet naar Genk, wel naar Antwerp. Meer woorden zullen er voor de Genk-fans niet vuil gemaakt dienen te worden aan afgelopen seizoen.

Of toch wel. Want Genk walste tot eind januari als een pletwals door de competitie. Mike Trésor strooide met de assists en Onuachu werkte ze af tot hij naar Southampton trok in januari. Met El Khannouss ontbolsterde een jong talent op het middenveld en trainer Wouter Vrancken maakte van de ploeg die het jaar voordien 8e was geworden opnieuw een titelkandidaat.

Transfers

De transfermarkt is nog een maand open dus er kan nog heel wat gebeuren in Limburg. Vooral langs uitgaande kant is het nog vrij stil. Buiten Kouassi (Arouca), Jay Dee Geusens (Beveren), Matisse Didden (Roda JC) en Samatta (einde huur) is er nog niemand vertrokken. Profvoetballer van het jaar Mike Trésor staat alleszins wel in de belasting van heel wat clubs. Zo zouden Fulham, Burnley én Brentford interesse hebben in de assistenkoning.

© photonews

Langs inkomende kant hebben De Condé & Co de kern vooral versterkt in de breedte. Van Crombrugge (Anderlecht-1,2 mil) moet Vandevoordt nog de nodige concurrentie geven voor hij naar Leipzig trekt. Genk heeft nog twee binnenlandse transfers gedaan. Bij het gedegradeerde Zulte Waregem hebben ze Alieu Fadera opgepikt voor 4 miljoen euro en Charleroi is linksachter Joris Kayembe kwijt aan de Limburgers.

De voorlopig duurste inkomende transfer is die van de 18-jarige winger Christopher Bonsu Baah. Genk betaalde maar liefst 5,2 miljoen euro aan het Noorse Sarpsborg voor de Ghanese speler. Een nieuwe publiekslieveling?

Voorbereiding

Op lokale uitjes tegen Tienen (3-0) en OHL (4-0) na heeft Genk vooral internationaal geoefend. Luca Oyen toonde zich in de binnenlandse duels met telkens een doelpunt.

Daarna volgde een 2-3 verlies van PAOK, een 1-1 gelijkspel in en tegen het Portugese Sporting CP en een prestigeoverwinning afgelopen weekend tegen het pas gepromoveerde Burnley van Kompany. Een degelijke voorbereiding dus voor een Belgische topclub.

Vooruitzichten

Als Genk die status van Belgische topclub wil bevestigen, moet er ook dit seizoen bovenin meegedraaid worden. Genk heeft in het recente verleden wel zijn successen gehad maar na een goed jaar volgde nagenoeg elke keer een minder jaar. Na de titel in 2019? Een zevende plaats. Na het vice-kampioenschap en uitstekende play offs in 2021? Een achtste plaats.

Aan Wouter Vrancken dus om die trend te doorbreken. Torenhoge ambities zullen ze in Genk nooit uitspreken. Maar voorlopig is de kern van Genk alleen maar versterkt tegenover vorig seizoen. Een terugval lijkt dus niet in de maak. Play Off 1 en Europees voetbal halen zal het eerste doel zijn, al zullen De Condé en Croonen misschien stiekem wel dromen van die landstitel. Of zouden het nog nachtmerries zijn van anderhalve maand geleden?