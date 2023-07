🎥 Dit is wel heel erg speciaal: het langverwachte debuut van Youri Tielemans ... door de ogen van Youri Tielemans

Youri Tielemans heeft zijn langverwachte debuut gemaakt voor zijn nieuwe ploeg. Dat levert beelden op die zeker niet alledaags zijn.

De Rode Duivel kon transfervrij vertrekken bij het gedegradeerde Leicester City en koos Aston Villa als zijn volgende werkgever. Zo is de middenvelder in staat om op Premier League-niveau te blijven acteren. Zijn nieuwe ploeg doet mee aan de Premier League Summer Series: een concept met een resem oefenmatchen in de VS.

Zaterdag speelde Villa al tegen Newcastle. Tielemans begon op de bank, maar viel na een uur voetballen in. Bij zijn debuut kreeg hij een bodycam en microfoontje mee en dat is geresulteerd in een enorm fraaie video van zes minuten die Villa via zijn sociale mediakanalen gedeeld heeft.

Het is toch heel apart om een invalbeurt te zien door de ogen van de speler zelf. Tielemans trakteert de voetbalfans alvast op dit nieuwigheidje. De wedstrijd eindigde overigens op 3-3. Inmiddels heeft Aston Villa ook Fulham partij gegeven: het won die match met 0-2, met Tielemans 90 minuten tussen de lijnen.