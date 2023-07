Negen miljoen euro? 'Anderlecht wil geldbuidel nogmaals opentrekken voor grote deal'

Anderlecht liet de piste van de Argentijn Santiago Hezze varen. Maar het zou zijn oog nu hebben laten vallen op een andere Argentijn. En het is paars-wit menens.

De Argentijnse middenvelder Santiago Hezze (21) stond lang op de radar van Anderlecht, maar de kans dat hij nog naar België komt, is bijzonder klein. Hij geeft de voorkeur aan Portugese en Spaanse clubs en in de Zuid-Amerikaanse pers werd paars-wit zelfs al uitgelachen.

Maar toch blijven ze bij Anderlecht die markt naarstig afspeuren. Ze zijn nu al eventjes uitgekomen bij de 24-jarige verdedigende middenvelder Anibal Moreno.

9 miljoen euro?

Hem inlijven wordt niet makkelijk. Net als Hezze heeft hij een marktwaarde van 8 miljoen euro en zijn club Racing Club weigerde al een bod van 6 miljoen euro en naar verluidt eentje van 7,5 miljoen euro.

De situatie van Amadou Diawara, een van de grootverdieners bij Anderlecht die uiteindelijk wel gaat blijven, maakt wel dat het voor Anderlecht niet per se nodig is om hem in te lijven.

Aangezien zijn club Racing Club vasthoudt aan een transfersom van liefst negen miljoen euro, weten ze bij Anderlecht dus wat gedaan. Ze houden de boel in de gaten en zeggen voorlopig alvast niet neen.