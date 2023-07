Club Brugge stelt nieuwe en opvallende sponsor voor, fans zijn er niet over te spreken

Club Brugge stelde recent al Allianz voor als nieuwe sponsor, maar daags na de match tegen Aarhus stelde het alweer een nieuwe sponsor voor. En dat roept vragen op bij de supporters.

Club Brugge zal voortaan met Best Water Technology, kortweg BWT, op de mouwen spelen op het shirt. De watertechnologiegroep is al actief in de sport, onder meer de Formule 1, en heeft ook opvallende roze accenten.

Dat roze accent is ook opvallend te zien op de mouwen van de shirts. Club stelde ook een nieuw keeperstenue van Simon Mignolet voor, helemaal in de roze kleuren van BWT. Het doet volgens sommige fans denken aan de roze uitshirts van Anderlecht van een paar jaar geleden.

Ook het roze accent op de mouwen is voor veel fans een doorn in het oog. Het zou te opvallend zijn en Club zou niet meer op zijn strepen staan om zijn thuisshirt helemaal blauw-zwart te houden.

Keer op keer ,de nieuwe truitjes voorstellen en dan doodleuk na paar dagen /weken en bijkomende sponser voor te stellen , zorg ervoor dat dit gedaan is voor de voorstelling van de shirts — kristof (@audinhio) July 28, 2023

Clubkleuren > sponsorkleuren. — stijn de rammelaere (@stijnpsycho) July 28, 2023

Ik hoop nog steeds dat gewoon de woorden & het logo in het wit zullen staan, en dat dit puur voor de show is.



Anders staat de deur open voor een lappendeken. Unibet-bollen in het groen, etc. — Jonas Van Holderbeke (@Jonas_VH) July 28, 2023