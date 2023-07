Club Brugge wil Belgisch jeugdinternational terug naar België halen

Club Brugge wil het rampseizoen van vorig jaar zo snel mogelijk vergeten. Daarom willen ze zich nog versterken met een Belgisch jeugdinternational die in het buitenland actief is.

Club Brugge kende geen succesvol seizoen vorig jaar. Dit willen ze zo snel mogelijk achter zich laten en daarom hebben ze hun oog laten vallen op een Belgisch jeugdinternational. Al is de kans groot dat hij eerst zijn kans bij Club NXT zal krijgen.

Volgens de Franstalige journalist Sacha Tavolieri heeft Club Brugge een oogje laten vallen op Norman Bassette. Een 19-jarige aanvaller van het Franse Caen die Belgisch jeugdinternational is bij de U19 van de Rode Duivels.

Bassette speelde in de jeugd voor KAS Eupen voor hij in de zomer van 2020 de overstap maakte naar Caen. Sinds vorige zomer traint hij mee met de eerste ploeg die uitkomt in de Ligue 2. Hij kwam 14 wedstrijden in actie en daarin kwam hij éénmaal tot scoren. Dit wel meestal als invaller want hij speelde maar 232 minuten in het eerste elftal.