🎥Gaat Zlatan Ibrahimovic terugkeren naar het profvoetbal?

Op 41-jarige leeftijd kondigde Zlatan Ibrahimovic zijn pensioen aan. Al lijkt dit mogelijk wel voorbarig te zijn.

Zlatan Ibrahimovic is mogelijk één van de beste aanvallers die de afgelopen 20 jaar op de voetbalvelden heeft rondgelopen. Na een kruisbandblessure, en lange revalidatie, kondigde hij op 41 jarige leeftijd zijn pensioen aan. Al lijkt dit wel te vroeg te komen.

Ibrahimovic deelde beelden vanop vakantie. Niet alleen is hij in absolute topvorm, hij laat ook zien dat hij zijn voetbalkunsten nog steeds niet is verleerd. Zo zou hij nog een meerwaarde kunnen zijn voor heel wat clubs. Zelfs op 41-jarige leeftijd.

Ibrahimovic speelde in zijn carrière voor een resem Europese topclubs en koos ook even voor een Amerikaans avontuur bij LA Galaxy. In heel zijn carrière kwam hij tot 827 wedstrijden waarin hij 496 keer het net vond en 204 keer een ploegmaat bediende. Impressionante statistieken van de Zweedse aanvaller.