Hein Vanhaezebrouck hoopt vloek van KAA Gent te doorbreken: "Unicum"

Een dag na de klinkende 5-1 overwinning tegen het Slowaakse Zilina gaat de focus van KAA Gent alweer naar de match van zondag tegen KV Kortrijk. Zowaar een thuiswedstrijd.

De laatste keer dat KAA Gent het seizoen begon met een thuismatch was alweer van 2012/2013 geleden. De Gentse Feesten maken een thuiswedstrijd op de openingsspeeldag meestal onmogelijk, maar dit jaar dus niet.

"Het seizoen starten met een thuismatch is wellicht een unicum want volgend jaar vallen de Gentse Feesten opnieuw later", zei Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie voor de match tegen KV Kortrijk.

Al meer dan 10 jaar geen zege op openingsspeeldag

"Laten we proberen ervan te profiteren om nu toch thuis te starten, hopelijk met een overwinning. Op verplaatsing starten, bleek al vaak moeilijk." De laatste Gentse zege op de openingsspeeldag dateert dan ook al van die laatste thuismatch tegen Lierse in het seizoen 2012/2023, die met 2-0 werd gewonnen.

De goede Europese start tegen Zilina biedt geen garantie op succes, weet ook Vanhaezebrouck, maar daarna volgen wel drie uitwedstrijden tegen Zilina, KV Mechelen en Westerlo. "Zondag spelen we hopelijk voor veel volk en boeken we ook meteen een zege."