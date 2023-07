Miljoenen op komst voor KAA Gent: Gift Orban geeft duidelijke hint over toekomst

Een nieuw seizoen, een nieuwe GIft Orban-show? Tegen het Slowaakse Zilina miste hij een resem kansen, maar kon hij wel opnieuw scoren en indruk maken. Rest de vraag: hoelang kan Gent nog van hem genieten?

KAA Gent verwacht deze zomer een hele resem aanbiedingen voor Gift Orban. Het Lille van Jonathan David is daarbij het meest concreet.

De Buffalo's zouden liefst 25 miljoen euro willen vangen voor de spits, ook Lens en Turkse ploegen toonden al interesse. Rest de vraag: wat denkt Orban er zelf van?

© photonews

"Ik hou van België, maar ik wil naar een grotere competitie", aldus Gift Orban na zijn doelpunt tegen Zilina. "Daar kan ik nog meer ervaring op doen en zo beter worden."

"Mijn manager? Daar praat ik niet mee, die doet zijn werk. Lille? Ik doe gewoon mijn job, ik kijk ook niet naar andere spelers."

Gentse liefde

Tot hij vertrekt, gaat de Nigeriaan zich wel geven: "Ik hou van Gent, ik hou van deze club. Zelfs als het mijn laatste match zou zijn en dat weet ik, dan geef ik nog alles. Ik heb nog een contract bij Gent."

Ook ploegmaat Hugo Cuypers was blij dat Gift Orban er tenminste deze week nog bij was: "Tof dat we nog samen spelen. Hopelijk blijft dat zo, maar het is lastig om daarover te speculeren."