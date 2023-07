Eden Hazard krijgt een nieuw voorstel, met verbeterde voorwaarden voor zijn gezin

Eden Hazard heeft nog geen uitspraak over zijn toekomst gedaan. Hoewel het ernaar uitziet dat hij met pensioen gaat, is de Rode Duivel nog steeds voor de een of andere club interessant.

Het is nu bijna augustus en alle clubs zijn (grotendeels) begonnen met hun voorbereiding - of in het geval van België al aan hun seizoen bezig - en zijn hun kern nog aan het bijschaven. Eden Hazard is nog maar net terug van vakantie en zal snel een beslissing moeten nemen.

De Rode Duivel moet nog een beslissing over zijn toekomst nemen. Tijdens zijn afscheid in het Koning Bouwdewijnstadion liet hij doorschemeren dat hij nog steeds wilde voetballen en bij Real Madrid zelfs 'genoeg rust' had genomen. Maar dat was daarvoor: Hazard ging na die uitspraken snel op vakantie en zijn pensioen lijkt in het verschiet.

© photonews

Hoewel geen enkele Europese club Hazard officieel (of zelfs onofficieel, tenzij je de bizarre geruchten gelooft dat hij bij RWDM of Anderlecht zou spelen) een aanbod deed, wees de voormalige aanvoerder van de Rode Duivels Inter Miami al af... en ook Saudi-Arabië.

Volgens onze informatie hebben de Saudi's, die op zoek zijn naar 'sterkracht' voor hun competitie, de deal nog niet opgegeven. De club Al-Riyadh uit Riyad zou Hazard en zijn entourage een nieuw voorstel hebben gedaan.

Het idee is niet alleen om hem een (zeer) groot salaris aan te bieden. De familie van Eden Hazard zou in Madrid kunnen blijven en de speler zou voordelen krijgen. Zo zou hij gemakkelijk van Saudi-Arabië naar Spanje kunnen reizen, waardoor zijn gezinsleven niet wordt verstoord. De vraag is natuurlijk wat Eden erbij wint en de voormalige Real-speler is naar verluidt niet overtuigd.