"Het was nooit duidelijk": deze ex-speler van Club Brugge blikt terug op zijn samenwerking met Michel Preud'Homme

Michel Preud'Homme was de afgelopen jaren een sleutelfiguur in het succes van Club Brugge. Boli Bolingoli had de kans om een aantal seizoenen met hem samen te werken.

Aanstaande zondag reist Boli Bolongoli met KV Mechelen naar Club Brugge. De linksback is geen onbekende in het Jan Breydelstadion. Hij speelde er tussen 2013 en 2016. Door Juan Carlos Garrido werd hij gelanceerd en nadien kwam Michel Preud'Homme. Toen wisselde hij tussen de basis en de bank en beleefde hij mooie momenten, zoals zijn 2 goals tegen Besiktas in de Europa League.

Met Het Laatste Nieuws sprak Bolingoli over zijn soms verwarrende samenwerking met Preud'Homme: "Was ik een linksback of een linkervleugelspeler?", vroeg hij zich af. "Het was me nooit duidelijk. In mijn hoofd was ik een spits, maar op training stond ik bijna altijd achteraan. En als ik in het weekend mocht spelen, stond ik op de linkerflank.

Bolingoli heeft er echter absoluut geen spijt van dat hij in zijn carrière Preud'Homme tegenkwam: "Hij was streng, maar rechtvaardig. Maar ik moet eerlijk zijn: het was vaak alles of niets met mij en ik was niet consequent genoeg."