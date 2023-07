Xavi doet meteen na ruime winst in Clasico opvallende oproep naar bestuur: "We komen wat tekort"

Barcelona won gisterenavond de Clasico van Real Madrid met duidelijke 3-0-cijfers in Dallas. Maar trainer Xavi wil zich daardoor niet laten verblinden en riep meteen na de match om versterkingen.

Real raakte onder meer vijf keer het doelhout. Xavi was wel tevreden met de prestatie, maar meent dat zijn kern te smal is. "We speelden tegen de fysiek beste ploeg ter wereld. Dan moet je accepteren dat het soms een kwestie van lijden is", vertelde hij.

"Madrid heeft een grotere selectie, met meer fysieke en meer technische spelers. We probeerden dominant te zijn met onze speelwijze, maar veel zaken kunnen nog beter. Ik ben wel tevreden, het was een mooie show."

Maar intussen wacht hij wel op nieuwe spelers. Hij hoopt ook spelers uit de jeugd te laten doorschuiven, zoals Fermin Lopez. Door de financiële problemen is het niet makkelijk voor Barça om nieuwe spelers te halen.

"We hebben nog tot eind augustus, er kan nog veel gebeuren. Hopelijk kunnen we versterkingen halen, want we komen wat tekort. De technisch directeur weet dat en de president ook. Dit resultaat en de euforie nu nemen niet weg dat we meer nodig hebben."