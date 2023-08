Genk-coach Vrancken maakt bewuste keuze voor Champions League duel en legt ook uit waarom

Racing Genk neemt het woensdag op tegen het Zwitserse Servette in de terugwedstrijd van de tweede voorronde van de Champions League. En daarin gaat Vrancken uit van het beste scenario.

Door de 1-1 uit de heenwedstrijd ligt de terugwedstrijd nog helemaal open tussen Racing Genk en Servette. Als Genk doorgaat, dan speelt het in de derde voorronde tegen het Schotse Glasgow Rangers en is het al zeker van de groepsfase van de Conference League.

Wouter Vrancken heeft bewust niet op penalty's getraind, omdat hij het nut er niet van inziet. "Omdat je op training de druk, die de situatie en een vol stadion met zich meebrengen, nooit kan nabootsen", zei Vrancken bij het Belang van Limburg.

"Op training is een strafschop in de hoek leggen niet zo moeilijk", zei de Genk-coach nog. Volgens Vrancken kan zelfs hij nu nog een penalty binnentrappen, maar voor 15.000 supporters is dat toch nog altijd iets helemaal anders.