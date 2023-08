KAA Gent bewierookt: "Iedere tegenstander heeft er kopzorgen over"

KAA Gent begon goed aan het seizoen met een Europese overwinning en een overwinning in de Belgische competitie tegen KV Kortrijk. En dat dankt het ook aan zijn aanvallers.

In de wedstrijden tegen Zilina en KV Kortrijk samen scoorde KAA Gent maar liefst acht keer. Spitsen Gift Orban en Hugo Cuypers scoorden ook nu weer en zijn misschien wel het beste duo vooraan in België, dat vindt ook Peter Vandenbempt.

"Het zijn twee formidabele spitsen. Volgens Hein Vanhaezebrouck zijn ze nog niet top anders hadden ze nog veel meer doelpunten gemaakt", stelt ze Vandenbempt bij Radio 1. "Maar ze hebben er toch al een handvol gemaakt en ze dwingen kansen af. Iedere tegenstander heeft er kopzorgen over."

De vraag is natuurlijk hoelang Gent nog kan genieten van het duo Cuypers-Orban, want vooral voor Orban is er heel wat buitenlandse interesse. "En een vergelijkbaar fenomeen zal morgen niet plots op de stoep staan", stelt Vandenbempt ook vast.