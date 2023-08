RWDM en El Ouahdi maken kennis met de Jupiler Pro League: "We moeten er op dit niveau optimaal gebruik van maken"

Uiteindelijk werd het een pijnlijke 0-4 tegen een dominant voetballend Racing Genk, maar vooral in de eerste helft toonde RWDM zich erg gevaarlijk voor doel. Het is iets waar Marrokaans belofteinternational El Ouahdi zich aan wil optrekken.

“Ik denk dat niemand zo’n nederlaag wil slikken”, opent hij ontgoocheld. "Maar ja, het was tegen Genk, een heel sterke ploeg. We moeten ermee leven.”

De 21-jarige flankspeler liet bij momenten mooie dingen zien, en viel allesbehalve door de mand. Hij beseft wel dat er één ding veel beter moet. “We moeten op dit niveau optimaal gebruik maken van onze kansen, maar dat hebben we niet gedaan. Dat is onze eigen fout. Het betekent dat ze er volgende keer wél in moeten. Niklo met de bal op de lat, dat was al een kans. En dan mijn dribbel, waarna de keeper de bal perfect uit de hoek haalt... Het was niet héél goed getrapt, maar hij haalt hem er toch uit, dus het was toch in het kader.”

El Ouahdi had het na de wedstrijd ook nog even over het vertrek van Vincent Euvrard. Ook voor hem kwam dat als een verrassing. “Niemand van ons had verwacht dat de coach plotseling ontslagen zou worden. Wij hebben het ook maar op het laatste moment gehoord, vier dagen voor de competitiestart. Zijn ontslag doet pijn, want Vincent was mijn eerste coach in mijn profcarrière. Maar we moeten ermee leren leven, dat is voetbal. Ik denk dat ik dat nog geregeld ga tegenkomen in mijn carrière", beseft hij.